台中陳姓男子要求同住女性友人小美（化名）陪、哄睡覺，卻在1天內硬上小美2次，還說「發生過1次了，第2次也沒什麼」，2天後陳男帶小美看電影後，再用「哄睡」為藉口，載到摩鐵強制性交。小美忍無可忍報警提告，法官依犯強制性交罪，共3罪，累犯，判決應執行3年8月。另外，小美也對陳男提告請求損害賠償302萬元。

判決書指出，陳男與小美（化名）2019年間與其他友人曾同住在租屋處，2人不是男女朋友。同年9月25日下午1時許，陳男請小美到其房間哄他睡覺，並要求陪睡，小美答應後，陳男竟強脫衣褲，小美雖緊拉並試圖反抗，卻仍遭陳強制性交得逞。

同一天傍晚，陳男見小美坐在沙發，藉故躺在她大腿上，撫摸她身體，還無恥的說，「已經發生過1次了，第2次也沒什麼，妳配合我有這麼難嗎」，雙方發生一陣拉扯後，陳男再度性侵得逞。

同年9月27日凌晨3時許，陳男與小美看完電影後，隨即騎機車載小美至汽車旅館，再度要求抱著小美睡覺，隨即第3度硬上小美，小美最終不甘受辱，報警提告。

法官審酌陳男僅為滿足一己之私慾，竟無視小美意願，對其 為強制性交行為，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，對小美造成身體及心理之傷害，應予非難。

法官考量陳男犯後坦承犯行，但迄未與小美達成和解以取得原諒，今年8月依犯強制性交罪，共3罪，均累犯，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年8月。

小美請求精神慰撫金302萬元，法院審理後，日前依法判決，精神慰撫金加上醫藥費用，得請求數額為101萬0325元，扣除小美已領取犯罪被害人補償金36萬元，因此尚得請求65萬0325元。可上訴。

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