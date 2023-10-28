男星王陽明家境顯赫，是圈內「高富帥」代表，熱愛收藏愛車、名錶等。近日，王陽明開著約8百萬的保時捷跑山，車頭不慎被撞壞，他PO出修車的影片，只花30元工具就搞定。

王陽明27日在IG發出一段短片哀號：「X，OMG車又要修了！好不容易改好電腦，現在換前下巴掉了⋯有沒有人跟我一樣跑山跑到下巴掉下來的？還是車降太低撞到下巴的？你們懂我的痛苦嗎？」

原來他開著價值8百萬的保時捷997 Turbo S跑山時，因底盤太低，行駛間撞壞車子「下巴」（前保桿空力套件），不僅整片都掉下來，連螺絲都脫落，雖然可以手動塞回去，但只要開快一點，車下巴又會被震落，並不是一個理想的解決方式。

王陽明靈機一動，拿出透明膠帶將車下巴黏回去，員工虧說：「原來改車都是用膠帶改的」，王陽明笑著回應：「你們懂不懂，這叫手工改車好嘛！」員工再問這樣要花多少錢？王陽明表示車子7百多萬，再加30塊膠帶。

網友看完這段影片，紛紛留言：「老闆好接地氣」、「經濟實惠的改車」、「用雙面膠應該比較美」、「改車必經過程土炮改」、「我可以贊助膠帶的部分」、「應急修復」。