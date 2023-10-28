萬聖節將至，南瓜相關商品越來越多，南瓜本身即是高密度營養的食物。營養師雷小玲表示，南瓜富含維生素A、C、鉀、膳食纖維、抗氧化劑，有助於視力、免疫系統、心臟健康與消化系統，此外，南瓜籽中的健康脂肪對心臟及攝護腺健康特別有益處。

雷小玲在其臉書粉專表示，南瓜常出現在童話故事及萬聖節中，除了外型可愛，也是秋季的明星食材，具有許多營養：

1. 可以取代飯：南瓜屬於五穀雜糧類食物，具有低熱量和高纖維的特性，有助於增加飽足感、減少食欲，有助減重。

2. 鉀離子：南瓜含豐富的鉀離子，有助於降低高血壓風險。

3. 南瓜籽：南瓜籽中的健康脂肪，對心臟及攝護腺健康特別有益處。

4. 抗老化作用：β-胡蘿蔔素和維生素C，有助於抵抗自由基損害，維持細胞健康，抗老化，降低慢性疾病風險。

另外，維尚泌尿科診所院長白彝維曾分享保護攝護腺的好食材，其中，他提到南瓜籽是鋅的重要來源之一，而鋅又是維持攝護腺正常功能所必需的微量元素；且還具有維生素E和β-胡蘿蔔素等抗氧化物質，能中和自由基、減少細胞損傷和發炎反應，進而減少攝護腺肥大風險。