今年選秀狀元文班亞馬雖在28日馬刺主場出戰火箭比賽上半場表現低迷，卻在下半場及時找回攻守節奏，最後貢獻21分、12籃板、2抄截與3火鍋，搭配瓦塞爾25分、凱爾登強生20分，馬刺126比122延長氣走火箭，終於拿下新球季首勝，這也是文班亞馬生涯第1勝。

儘管文班亞馬上半場手感低迷，半場投10中2，含三分球投5中0，只拿5分、4籃板，幸好馬刺仍有瓦塞爾、凱爾登強生兩人火力苦撐，面對火箭范維利特、傑倫格林兩人火力，打完上半場，馬刺跟火箭打成52比52平手，瓦塞爾半場14分。

打到下半場，場上比分仍然無法拉開，正規賽還剩1分09秒，文班亞馬兩罰俱中，幫助馬刺追成108比109，迪倫布魯克斯最後41秒拋進兩分，接著柯林斯兩罰中1，文班亞馬最後20秒上籃取分，雙方打成111比111平手，火箭連忙喊出暫停。

結果火箭最後一擊沒進，比賽進入延長，馬刺很快就搶到領先優勢，打到讀秒階段還領先4分，傑倫格林雖在最後17秒上籃替火箭追回兩分，索漢也幫馬刺兩罰俱中，接下來雙方各進一球，終於讓馬刺留住主場勝利，也是文班亞馬生涯首勝。