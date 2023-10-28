民進黨立委賴瑞隆（右四）、高雄市副市長羅達生（左三）28日出席2023 TSL 台鋼集團 TSG帆船賽開幕式。（林瑞益攝）

2023 TSL 台鋼集團 TSG帆船賽28日在高雄愛河灣亞果碼頭開賽，圖為參賽船隻駛出碼頭。（林瑞益攝）

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽於28日在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭舉行，高雄市副市長羅達生出席，羅達生致詞時說，希望未來把高雄打造成國際水域的觀光聖地，讓國際遊艇來高雄，到高雄覺得好玩與便利。對於民進黨立委趙天麟退選，黃捷將參選立委，出席的民進黨立委賴瑞隆說，他樂觀其成。

TSG帆船賽於28日在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭舉行，羅達生、賴瑞隆與亞果遊艇集團董事長侯佑霖等人出席。

對於黃捷參選立委，賴瑞隆說，對於所有的優秀人才可以為台灣與高雄服務，他都樂觀其成，相信在正式提名後可以一起努力。賴瑞隆也歡迎各界優秀人才投入政治工作，一起努力讓台灣與高雄更好。

這場帆船賽共有18支隊伍參賽，賽程包含28與29日兩天，在高雄與台南兩地舉行。侯佑霖希望，未來能促成帆船環台賽，邀請國際好手來台參賽，也讓世界看到台灣。

羅達生表示，感謝業者推動帆船賽，一路以來對高雄水域活動和賽事規畫都相當支持。高雄市政府重視水域活動推廣，透過各級學校宣導以及民眾參與，打造更親水的環境，且愛河灣水樂園每年都會舉辦海洋派對、國際帆船賽等活動，並重視硬體建設，目前有181個泊位，未來還會增加百個泊位，把高雄打造成國際水域觀光的城市，並推廣到各縣市。