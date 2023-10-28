球員市場將在世界大賽結束後開啟，因為多隊爭搶的緣故，讓二刀流好手大谷翔平的身價再次上漲，美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）則將遊騎兵、巨人及道奇列入最有可能搶下大谷翔平的3支候選球隊。

大谷翔平韌帶受傷動刀治療，明年球季確定不會踏上投手丘，新合約價值可能低於市場行情，不過海曼在報導中表示，自己又聽到有關大谷翔平的6億美元報價，但依然認為5億美元的合約總值才是基準數字，並做出有望爭取大谷翔平的球隊賠率排行。

海曼認為，遊騎兵已經蛻變成為強隊，相隔6年再度闖進季後賽，所以並不害怕花大錢，有消息傳出遊騎兵早在季中就已經準備買下大谷翔平。近年爭搶史坦頓（Giancarlo Stanton）、哈波（Bryce Harper）及賈吉（Aaron Judge）不斷碰壁，巨人還是不放棄爭取大咖球星，不過右外野幅員遼闊的巨人球場，向來對左打者相當不利。道奇則是一支金錢、戰績皆到位的球隊，只是投手戰力才是球隊首要補強目標。3支球隊賠率為7。

大都會身處稅率數一數二高的紐約州，搶下大谷翔平勢必得多花錢，且歷經去年大肆揮霍卻無緣季後賽的慘況，大都會可能將會更加節制，梅子軍團以賠率9排在第4。大谷翔平剛和總部在波士頓的New Balance簽下代言合約，不過紅襪近年慘淡戰績是硬傷，排率11排在第5。與大谷感情最深的天使則以賠率16排在第6。