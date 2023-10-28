受到CEO賣股衝擊，小摩周五股價重挫（示意圖/達志影像/shutterstock）

被外界公認「華爾街一哥」的摩根大通（JPMorgan，小摩）執行長戴蒙日前警告，世界可能正面臨幾十年來「最危險的時期」，沒想到短短幾天，他就宣布將在明年出售自家股票100萬股，相當於進帳1.41億美元（約台幣45.7億元）。消息曝光後，周五（27日）摩根大通股價重挫3.6%，收在135.69美元。

路透報導，摩根大通周五在申報資料中提到，戴蒙和他的家人打算出售他們持有小摩860萬股股票中的100萬股，這是戴蒙自2005年接掌大摩以來，首度出脫持股。以周四收盤價140.7美元估算，大約可進帳1.41億美元。

摩根大通發言人表示，這是執行長個人的財務和稅務規畫考量，他（戴蒙）仍相信公司的前景非常強勁。

小摩上周公布第3季財報優於預期，在高利率助攻下，當季淨利息收入刷新紀錄，不過執行長戴蒙示警，俄烏戰爭及以巴衝突，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響，世界可能正面臨幾十年來「最危險的時期」。