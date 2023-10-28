美國紐約大都會運輸局表示，數以百計的抗議人士今天湧入要求以色列與哈瑪斯停火，迫使官員關閉紐約市主要交通樞紐之一的中央大車站（Grand Central Terminal）。

路透社報導，紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）在官網表示「由於發生抗議活動，中央大車站已關閉，直到進一步通知」敦促通勤者使用其他車站，並為通勤時間拉長做好應對。

社群媒體上的影像顯示，抗議群眾從中央大車站湧出，走到曼哈頓中城區（Midtown Manhattan）42街（42nd Street）。

US Jews protest Israeli invasion of Gaza in New York pic.twitter.com/JX0wXaw029 — Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023

抗議人士在中央大車站內高舉標語，其中一個寫道「為死者哀悼，為生者拚命奮戰。」

紐約時報指出，這場示威由「猶太和平之聲」（Jewish Voice for Peace）團體發起。

以色列軍方今天擴大對加薩走廊的空中與地面攻擊。控制加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）表示，武裝分子準備「全力」對抗以色列攻擊。