民進黨高雄第六選區立委趙天麟因爆發婚外情，在24日宣布退出2024立委選舉，民進黨中央27日拍板，由高雄市議員黃捷接替他參選。對此，黃捷今（28）日在接受媒體聯訪時回應，自己會全力以赴，同時透露她已經私下跟趙天麟通過電話。

針對民進黨提名參選高雄第六選區立委，黃捷稱，自己接到消息後，尊重黨中央以及接下來提名小組跟中執會的決議，在中執會通過徵召令後，她一定是全力以赴，勇敢承擔這個重責大任，目的是要為台灣隊守下這席立委。

黃捷還提到，趙天麟第一時間就打電話給她、鼓勵她，並強調會全力支持她，也很肯定民進黨這個決定。黃表示，趙天麟對她的支持也讓她很感動，自己將延續趙過去在當地公領域上非常努力的成果，並延續趙的服務，讓第六選區的選民感到安心。

民進黨預估在下周二（31日）召開中央提名策略小組會議，並於11月1日中執會建議並通過提名黃捷參選第六選區立委一案。