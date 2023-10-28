前AV導演圤智雨日前指出「到了年底會有更多AV片商消失不見」，並列出四大致命原因，掀起網友熱議，如今更透露台灣AV女優月收入雖多達24萬，卻不建議入行，語重心長透露背後原因。

圤智雨曬出網友私訊，對方詢問如何進入AV產業，只見他直接打臉對方「真的不建議，會後悔」，透露關鍵在於必須承受的「心理壓力」，畢竟女優是曝光度極高的工作，未來如何面對家人，甚至婚後怎麼跟夫家交代，都是要考量的原因，接著點出台灣產片量低，一個月能拍到三部片的女優微乎其微，雖然片酬被經紀人抽兩成，月收入仍高達24萬，但得承受「全世界的人都可以看得到自己身體」的壓力。

圤智雨指出身邊就有很多女優，非常擔心小孩會得知私下身分，畢竟資訊如此發達，很難預防小孩不會從任何管道得知，因此不論屬於公開告訴小孩，還是選擇死守秘密，都忽略一點「沒有考慮到小孩子身邊的其他家長，與同學如何看待這個小孩子」，因此心理壓力會是壓垮女優的最後稻草，呼籲有此念頭的人早點放棄，「當一個正常人也許很辛苦，但總比每天的精神壓力還要OK」。

對於有人指出是否改接飯局S比較好賺，圤智雨指出賣淫私下會被偷拍，在國外有名付費黑網都搜尋的到影片，此外，還有高風險就是會得性病，畢竟在流程上不論約飯局或談價錢都好商量，但最難防的就是「客人有性病」。