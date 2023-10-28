民眾到市場或超市買肉回家通常會存放於冷凍庫，要煮之前再拿出來退冰或前一天放到冷藏解凍，日本一名主婦分享超快速解凍方法，準備2個鍋子，其中一個鍋子倒蓋在桌上，將冷凍肉放在鍋底上面，另一個鍋子倒入3公分高的水，壓在肉的上方，5分鐘後把肉翻面再做一次，全程10分鐘就能退冰完成，不容易產生細菌。

根據《香港01》報導，一名日本主婦分享快速退冰方法，首先將要解凍的肉用保鮮膜、塑膠袋或廚房紙巾包好，防止解凍時血水到處流；接著準備2個鍋子，鋁鍋最佳，把其中一個鍋子倒蓋在桌上，再將肉放在鍋底上方，另一個鍋子倒入約3公分高的水，壓在肉的上面，呈現肉被2個鍋子包夾的狀態。

5分鐘後可見冷凍肉明顯軟化，不過另一面仍有點硬，將肉翻面按照同樣方法再做一次，總計只要10分鐘就能將整塊肉完全解凍。不鏽鋼鍋也能解凍，不過時間會比較長，完全解凍大約需要半小時。