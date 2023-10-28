高雄馮姓男子（右）10月24日晚間酒後駕車，他不甩警方攔查一路逃逸，仁武警方最後在一條死巷子內逮捕他。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武區一名34歲馮姓男子，日前行經仁武區澄觀路時未依規定使用霧燈，他不甩警察攔停逃逸，警方一路尾隨，最後在死巷子內逮捕馮男。警方共開出19張罰單，共計12萬7200元罰鍰，馮男也將面臨吊扣6個月駕照與汽車牌照罰則。

仁武警方表示，馮男於10月24日晚間11時違規且不甩警方攔停，逕自加速逃逸，警方開啟警示燈鳴笛保持安全距離尾隨。馮男最終躲進死巷內，見無路可逃，他這才坦承酒駕才會拒檢逃逸。

經實施酒測，馮男的酒測值達0.17毫克，警方針對馮男酒駕行為開立勸導單，以及拒檢逃逸、危險駕車、闖紅燈與未依規定使用燈光等多項違規行為製單舉發，共計舉發19張罰單，最高金額達12萬7200元罰鍰，馮男也將面臨吊扣6個月駕照與汽車牌照罰則。

馮男表示，他因為喝了數瓶啤酒，擔心吃上酒駕罰單才跑給警察追。對於將接到十幾萬元的罰單，他後悔地說，早知道就不逃了。

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