宜蘭縣陳姓男子今天（28日）從國道5號蘇澳服務區要返回蘇澳住家，但離開停車場時逆向行駛路肩車道，而誤闖國5南下車道，從南下車道一路北上，國道警察獲報後攔獲陳男座車，警方依《道路交通管理處罰條例》處6000至3.6萬元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

陳男從停車場逆向行駛的車道，其實是國5南下段通往蘇澳服務區的車道，才因此北上誤闖國5南下車道；陳男發現自己開錯路，為避免與南下車輛發生碰撞，一路靠路肩行駛。

國道警察局第九警察隊接獲通報後，派遣巡邏車前往處理，在國5南向49.6公里處路肩攔獲陳男座車。

警方依規定製單舉發，也提醒民眾，如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。