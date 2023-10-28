2024總統大選逼近，「藍白合」仍未有結果。國民黨總統參選人侯友宜堅持「侯柯、柯侯一定要在同張選票上」，但民眾黨總統參選人柯文哲態度曖昧，被爆出心中有其他副手人選，其實是想要和前高雄市長韓國瑜搭配的「柯韓配」。國民黨新北市議員、立委參選人葉元之昨(27日)對此在網路節目中分析，「你(柯)有問過韓?韓有要嗎?」故意這樣子拋出去，讓韓粉們是不是會比較願意靠向他(柯)那邊。

葉元之在《政治仙知道》中指出，「柯侯配」或「侯柯配」已經是國民黨很大的一個讓步，侯講說可以當副手，只要兩個配成一組，那柯是直接說要另外兩個人，其中一個人選講了前高雄市長韓國瑜，「你(柯)有問過韓?韓有要嗎?。葉認為，柯也不是真心要韓國瑜，故意這樣子拋出去，讓韓粉們是不是會比較願意靠向他那邊，這都是手段、策略，這都是過招，感覺不到誠意。

至於媒體人陳揮文指出，柯文哲過去笑韓國瑜沒水準、沒讀書，還要找韓當副手？這是欺人太甚、吃人夠夠！柯文哲昨受訪時則是大誇韓，「我覺得他進步太大了」，不需要抓住過去講的一句話，挑撥離間。