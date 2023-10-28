台中榮民總醫院邁入41周年，總統蔡英文（左四）28日出席周年院慶國際醫學研討會，並為「細胞治療GTP實驗室」揭牌。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮民總醫院邁入41周年，總統蔡英文（中）28日出席周年院慶國際醫學研討會，並為「細胞治療GTP實驗室」揭牌，隨後進入實驗室參觀設備。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮民總醫院邁入41周年，總統蔡英文28日出席周年院慶國際醫學研討會。她說，中榮不僅透過智慧科技協助偏鄉醫療，也與其他國家建立合作發展醫療外交，讓台灣醫療實力被世界看見。（潘虹恩攝）

台中榮民總醫院邁入41周年，總統蔡英文28日出席周年院慶國際醫學研討會並為「細胞治療GTP實驗室」揭牌；她說，中榮連續2年入選全球最佳智慧醫院，不僅透過智慧科技協助偏鄉醫療，也與其他國家建立合作發展醫療外交，讓台灣醫療實力被世界看見。

台中榮總28日上午舉辦41周年院慶國際醫學研討會，邀請來自16國56位國際知名專家及294位國內醫學及跨領域專家分享最新的醫學研究成果、創新技術以及醫療人員的專業訓練成果。包括蔡英文、總統府祕書長林佳龍、副市長王育敏等人都到場祝福中榮41周年，並和院長陳適安共同切蛋糕慶祝。

蔡英文說，去年院慶是中榮第3醫療大樓開工，今年同樣雙喜臨門，稍後會為細胞治療GTP實驗室揭牌；在陳適安院長帶領下，中榮連續2年入選全球最佳智慧醫院，成果亮眼，前年她看到中榮5G達文西手術協作平台令她印象深刻，現在全國規模最大遠距照顧中心也在中榮，持續透過智慧科技協助偏鄉義診，完善偏鄉醫療資源，今年7月高階醫學影像中心成立後，醫療量能會更加提升。

蔡英文藉機感謝中榮在疫情期間配合防疫政策，並指出中榮是醫療外交的好幫手。過去15年來，對友邦諾魯共和國提供醫療援助，也配合新南向政策與越南、印尼等國醫院、學校建立合作關係，讓台灣的醫療實力被世界看見、享譽國際，都是在座各位努力的成果，期待這次國際研討會，透過所有的專家學者交流，為台灣為世界的醫療帶來更多元的發展方向。

隨後蔡英文一行人前往「細胞治療GTP實驗室」揭牌，陳適安表示，細胞治療與再生醫學是新興醫療技術，涵蓋組織與細胞修復、幹細胞療法、癌症免疫細胞療法等。有別於傳統藥物和手術治療，細胞治療藉由身體自身的修復能力來治療疾病；今年建置現代化的GTP實驗室，導入產學合作及臨床試驗的資源，對醫院開發創新、高效的細胞療法進一步的躍進。