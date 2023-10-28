第21屆台灣同志遊行28日舉行，本屆遊行主題「與多元同行 （Stand with Diversity）」 ，參與遊行民眾精心打扮。（鄧博仁攝）

為回應今年台灣發生的多起歧視事件，呼籲大家一同建立抵擋仇恨與漠視的友善空間，同志遊行今年遊行主題訂為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，參與遊行隊伍的民眾都精心打扮。（鄧博仁攝）

新冠肺炎後的首場同志遊行今天登場、估計15.3萬人一起上街頭！為回應今年台灣發生的多起歧視事件，呼籲大家一同建立抵擋仇恨與漠視的友善空間，同志遊行今年遊行主題訂為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，盼推動社會大眾理解不同身分、群體的需求與困境，看見彼此串連相挺的可能性，不再以身分來限制與對立不同的你我。

由於明年就是總統及立委選舉，外界關心政黨參與情況，據悉，總統參選人中目前僅民進黨參選人賴清德參加，此外，國民黨青年部、民進黨、台灣基進、綠黨、歐巴桑聯盟都會參加，民眾黨則採自主參加。

第21屆臺灣同志遊行28日舉行，本屆遊行主題「與多元同行 （Stand with Diversity）」 ，參與遊行隊伍的民眾都精心打扮。（郭吉銓攝）

今年同志遊行路線共分成南、北兩路線，起、終點皆為台北市政府前廣場，並由紅、橙、黃、綠、藍、紫六色大隊繞行台北市東區的主要幹道。北路線從仁愛路出發，經仁愛敦南圓環抵達忠孝東路，最後穿行逸仙路抵達市府廣場。南路線從仁愛路出發後遇光復南路轉向，途經信義路及敦化南路，最後從仁愛路返回市府廣場。