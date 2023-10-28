嘉義縣山區立委參選人林國慶今針對內褲事件，以當天的影片還原、釐清。（呂妍庭攝）

網紅「小商人」日前PO出一段嘉義縣山區立委參選人林國慶摟妹親密互動影片，並指林國慶不只摟妹，還要留妹子一條內褲，28日林國慶開記者會自清，指該影片來自2018年7月10日一位直播主的直播內容，當時講的是他要拍賣自己的內褲，現卻被造謠抹黑為「索討內褲」，並現場還原當時影像，表示為捍衛自己的權益和清白，記者會結束就要嘉義地檢署按鈴申告，告「小商人」妨害名譽。

林國慶在記者會上指出，該直播影片是2018年7月10日拍攝於台中某酒店KTV，他當時還是民進黨籍，尚未退黨，當天與多位藝人好友結束一場商演，朋友招待他們去酒店，直播主「廖士杰癡情男子漢」現場開直播，線上曾有多達1400人觀看，過程中友人說要拍賣打火機，後來他開玩笑角度說要拍賣自己內褲，離開時，跟酒店「媽咪」的對話內容，卻被造謠成要內褲。

林國慶還原，當時他急著要走，媽咪要挽留他，他開笑說向對方要電話、LINE，並要對方「內褲留著」，結果被講成要內褲？強調他當時無公職身分，考慮到是公眾人物，才針對親密行為對外道歉，卻被誤認是為討內褲道歉，形塑他有另一種性癖好，根本是純屬虛構、莫虛有罪名、無限上綱。

林國慶說，他今天站出來開記者會，不是站在個人立場，而是年邁雙親、家人和支持者都受到莫大的打擊，他反問「自己的家人被汙衊是變態犯，會做何感想？」，所以他一定要站出來還原，更批小商人長期躲著打鍵盤，損害人家名聲，汙辱人家人格，他今天就會提告，還比「好油」事件為例，相信很快就可以查出「小商人」是誰。

林國慶委任律師何星磊說，林國慶明明講的是自己的內褲，「小商人」卻將這個詞移花接木成是別人的內褲，藉此扭曲成林有特殊癖好，用此方式攻擊、毀損林國慶名譽，有構成刑法妨害名譽可能，且相關文章、報導如果又持續到參選登記，有可能違反選罷法意圖使人不當選，之後會採司法追訴，查清楚真相。