高雄市第六選舉區立法委員提名候選人趙天麟，民進黨今(28）日召開2024大選提名策略小組第14次會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議，推舉適當人選高雄市議員黃捷，送11月1日中執會同意徵召。

張志豪指出，針對高雄市第六選舉區立法委員提名候選人趙天麟因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄本黨立法委員提名，會中決議提請中執會同意趙天麟同志退選。

他說，另經提名策略小組成員討論，並徵詢南高屏小組成員意見，共同推舉適當人選黃捷，送11月1日中執會同意徵召。