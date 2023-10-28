高雄市第六選舉區立法委員提名候選人趙天麟，民進黨今(28）日召開2024大選提名策略小組第14次會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議，推舉適當人選高雄市議員黃捷，送11月1日中執會同意徵召。
張志豪指出，針對高雄市第六選舉區立法委員提名候選人趙天麟因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄本黨立法委員提名，會中決議提請中執會同意趙天麟同志退選。
他說，另經提名策略小組成員討論，並徵詢南高屏小組成員意見，共同推舉適當人選黃捷，送11月1日中執會同意徵召。
高雄市第六選舉區立法委員提名候選人趙天麟，民進黨今(28）日召開2024大選提名策略小組第14次會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議，推舉適當人選高雄市議員黃捷，送11月1日中執會同意徵召。
張志豪指出，針對高雄市第六選舉區立法委員提名候選人趙天麟因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄本黨立法委員提名，會中決議提請中執會同意趙天麟同志退選。
他說，另經提名策略小組成員討論，並徵詢南高屏小組成員意見，共同推舉適當人選黃捷，送11月1日中執會同意徵召。
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