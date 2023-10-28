黃昆輝教授教育基金會28日舉行「教授眼中的大學生」民意調查記者會，出席的教授曾燦燈（左起）、基金會董事長黃昆輝、基金會民調小組召集人郭生玉、基金會民調小組委員馮清皇分別就民調結果發表看法。（姚志平攝） (1)

在教授眼中的時下大學生，究竟是如何的面貌？教育團體對此進行調查，發現逾7成教授更認為學生對未來茫然，不知學習意義何在，且超過8成學生上課玩手機導致分心，6成以上學生報告抄襲情況普遍，對於學生畢業後的前途感到十分悲觀。

黃昆輝教授教育基金會28日舉行「教授眼中的大學生」民意調查記者會，基金會董事長黃昆輝致詞時點出此次民調結果，發現教授眼中的大學生對未來感到悲觀、茫然，不知學習的意義，且各項能力都比10年前差，教育部「人才培育白皮書」中的理想並未實現。（姚志平攝）

黃昆輝教授教育基金會今(28)日舉辦記者會，公布「教授眼中的大學生」民意調查結果。調查時間從7月20日至8月31日，調查方法使用網路問卷調查，調查題目共計12題，包括大學生的學習選擇、學習表現、學習態度、未來展望等問題。調查對象為全國各大學校院教師，有效樣本共計446人。

根據調查數據顯示，72.4％的教授認為學生對未來茫然、不知學習意義為何，74％的教授則認為，如果上課要求或評分嚴格，學生對老師的評鑑會比較差。

至於大學生課堂學習現象，調查數據指出，教授評定為問題嚴重的比率依序為：上課玩手機或分心（83.2％）、遲到早退（60.3％）、睡覺或吃東西（51.6％）、 缺課（47.1％）。

調查數據也提到，65％的教授認為學生報告抄襲、拼貼網路資料的情形 普遍，37％認為學生缺交或遲交的情形普遍，63.9％的教授認為學生要求老師提示考試內容重點的情形普遍。62.3％的教授認為大學生不關心社會公共議題（如：環保、性平、貧富差距等），58.1％的教授認為大學生參與課外活動並不積極。

而就大學生應具備的能力方面，調查數據指出，教授認為學生表現好的比率，依序為：數位能力（74.7％）、道德品格（41.9％）、創新能力（35.4％）、雙語能力（28.9％）。對大學生的學習態度，感到滿意的比率都在4成以下：學習 責任感（32.5％）、上進心（30.3％）、挫折容忍力（24％）。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，教育部2013年發布《教育部人才培育白皮書》，規畫台灣2014年到2023年培育具國際競爭力的優質人才。本次調查發現教授眼中大學生對未來感到悲觀、茫然，不知學習的意義，且各項能力都比10年前差，顯然白皮書的理想並未實現。

前高苑科技大學校長曾燦燈說，大學生品德表現每況愈下，讓他十分有感。他提到，去年為五專生上課，校方要求必須點名，有一堂課點到一位在睡覺的女同學，「連喊兩次名字，她竟然大聲喊：老師，我在睡覺，不要吵我啦！」讓他感到錯愕不已。品德力決定競爭力，現在大學生過半數上課都在玩手機、睡覺、吃東西、遲到者比比皆是，「我們的下一代怎麼辦？」