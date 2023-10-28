為推動更多女性投入科技領域，台北市教育局與台積電攜手合作，於北一女中舉辦「台灣高中女力科技論壇」，同時以北一女為首的14間所中女校也共同組織「台灣高中女力科技聯盟」，並簽訂合作備忘錄，共同承諾提供更多學習資源與機會，激勵高中女生投入科技領域。北一女校長陳智源表示，女力堅毅細膩，將是推動台灣科技產業的重要力量。

此次論壇邀請2位畢業校友，分別是台積電研發組織處長廖思雅以及Google台灣總經理林雅芳擔任演講貴賓，除開放台北市高中職女學生報名參加外，也邀請全台14所高中女校共襄盛舉，期待透過傑出科技女力的專題演講及對談，提升高中女孩學習視野，促進女性學生對科技領域的興趣。

陳智源表示，國內這幾年在各產業裡推動女力，現在從高中來扎根，今天舉辦的論壇有來自全國12縣市的30所學校師生前來觀摩，為了進一步推動高中女力科技教育，全國有14所高中女校共同發起合作，目的是希望提供更多教育資源、機會。

他說，女力堅毅細膩，是非常有力量的精神，相信女性在學術研究、創新思維上，都有非常高的天分跟努力，將是推動台灣科技產業的重要力量，未來14所女校會繼續開展各種交流活動，幫助同學們探索理工相關的科技領域，並提升學習視野，也盼在場同學都能突破性別框架，勇敢挑戰自己夢想的天花板。

校方表示，台灣高中女力科技論壇幫助高中學生探索科技領域，擴大學生交流，相信這個論壇將為高中女校搭建互動交流平台，共同為女力扎根、讓女力向上耀升。