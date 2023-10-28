「共融」地板滾球運動大賽鼓勵身心障礙者追求運動的樂趣和健康，提倡普特融合的理念。（圖／金門縣教育處提供）

推廣適應體育、提倡普特融合的理念，並鼓勵身心障礙者追求運動的樂趣和健康，金門縣政府今(28)日上午於縣立金城體育館舉辦了一場令人振奮的「共融」地板滾球運動大賽，共有126位選手參賽，其中包含98位身心障礙選手及28位融合夥伴。這些融合夥伴身懷不同的才能和技能，與身心障礙者攜手同場競技，展現出地區融合與共融的精神力量。

這場地板滾球運動大賽是由金門縣政府主辦，運動I台灣計畫補助，以其豐富多樣的組別吸引了眾多選手和觀眾的關注，共計分為國小雙人賽、國小團體賽、國小競賽組、國中雙人賽、國中團體賽、社會雙人賽以及社會團體賽，等各組別的比賽，展現出不同年齡和能力層面的參賽者的競技實力，共進行了66場精彩的賽事。

縣府教育處表示，參賽選手們展現出卓越的技巧和無限的潛力，以驚人的速度和準確度將球滾向目標。現場觀眾們熱情應援，為參賽者加油打氣，共同營造了一個充滿歡樂和鼓舞人心的比賽場景，現場洋溢著歡樂和友誼的氛圍，參賽者們在場內積極互動，彼此加油打氣，大家所展現的不僅是一場比賽，更是一次彼此交流和學習的機會。