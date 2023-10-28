台灣失智人口逐年增加，營養師劉怡里分享6種蔬果能預防失智症，包括地瓜葉、空心菜、菠菜、桑葚、草莓、藍莓。其中，空心菜除了可預防失智症，還可降低罹患三高的風險，菠菜則有助血管修復，促進血液循環，預防血管性失智風險。

劉怡里在其臉書粉專表示，麥得飲食被認為有助於預防失智，除了建議吃全榖雜糧類、蛋白質以豆魚家禽類為主外，特別強調要攝取綠色蔬菜及莓果類。由於國人的蔬菜量攝取不足、水果食用不均衡，她特別推薦6種營養豐富的綠色蔬菜與莓果類，讓民眾從飲食中優先選擇這些蔬果來護腦、護血管。

1. 地瓜葉：富含纖維有助降血脂、控制血糖；含維生素C有助膽固醇的代謝；富含維生素A及胡蘿蔔素提高血管抗氧化能力。

2. 空心菜：礦物質鈣、鉀、鎂豐富，可以降低三高及失智症的風險，加上維生素A豐富，可以提升免疫力，加強腦部抵抗自由基。

3. 菠菜：富含維生素A、E、鈣、鎂、鉀，其中葉酸含量特別高，助血管修復，促進血液循環，預防血管性失智的風險。

4. 桑葚：富含抗發炎、抗氧化的植化素，尤其花青素可以保護腦部、加強傳達能力。此外，維生素E也可加強體內抗氧化力，預防腦部提早老化。

5. 草莓：富含菸鹼酸、葉酸和維生素C，加強血管健康。此外，草莓富含植化素中的花青素和阿魏酸，對腦部有抗氧化的保護功能。

6. 藍莓：豐富的花青素、類黃酮素是護血管的好幫手，有助腦部記憶力及學習力的提升。