高雄動保處長年輔導轄區寵物鳥產業，今年10月28日連續7年舉辦「鳥事一籮筐」系列講座，圖為學員觀察鸚鵡狀態。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市農業局動保處長年輔導轄區寵物鳥產業，今年連續第7年舉辦「鳥事一籮筐」系列講座，廣受鳥寶爸媽、寵物鳥業者和執業獸醫師們的好評。這次講習會由鸚鵡常見病毒性疾病切入主題，28日的與會者專心聆聽。

動保處表示，透過淺顯易懂的課程安排讓學員們了解鳥寶、病毒及環境的因果關係，建立友善的飼養環境，進而達到疾病防治的目標。會中學員們專心聆聽，並踴躍發問，和講師互動熱烈，除了獸醫師獲得新知外，洪姓鳥媽開心地說：「課程收穫滿滿，希望藉由這些新知，讓我家鳥寶能活得更加健康快樂」。

台灣觀賞鳥協會江俊縈理事長表示，在新冠肺炎疫情爆發前台灣寵物鳥每年的產值約有50億新台幣。目前養殖業者多分布於中南部，可透過講習會集合中、南部業者，除了獲取疾病防治新知外，也能達成經驗交流的目標。雖然新冠疫情期間各行各業受到衝擊，但我們仍有信心在疫情趨緩後，寵物鳥產業將持續看漲。

動保處葉坤松處長表示，由於國內少子化的社會趨勢，讓寵物鳥也成了家裡重要成員。為因應國際禽流感疫情，特別呼籲家中新進的鳥寶成員務必先隔離觀察，鳥寶爸媽在戶外也不要隨便靠近及接觸野生鳥禽，避免將病原帶回家。此外，也要做好自身消毒及清潔工作，才能防患於未然。