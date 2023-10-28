新北市青年局11月「新北有課UKO」，規畫烘焙、手機攝影、永續環保等議題，另外也有課程邀請資深HR分享如何利用AI與影音寫出漂亮履歷，課程名額有限，歡迎民眾踴躍報名。

青年局表示，11月的「新北有課UKO」將自11月4日陸續開課，此次開課主題除了有甜點DIY、手機攝影、永續環保、手工皂、彩妝教學外，還邀請到140人力銀行職涯教育長王榮春與創才顧問服務有限公司執行長鍾曉雲分享如何利用AI、影音創作履歷。

青年局長邱兆梅說，11 月份開始，所有課程、展演活動、公部門見習、研習營及相關競賽均可在青年局新網站的「參與活動」頁面中一覽無遺，請有需要的民眾多加利用。

青年局強調，「新北有課UKO」提供免費學習課程，參與 6 次課程還有機會獲得 Apple AirPods Pro II、Marshall Emberton 無線藍芽喇叭、富士拍立得相機、SAMSUNG行動電源等多項好禮。

詳見報名連結：https://www.youth.ntpc.gov.tw/youth/ch/app/course/list?module=course&id=181