被問2024再參選？ 81歲宋楚瑜吐「9字」回應 @ChinaTimes

過去4度挑戰總統大位的的親民黨主席宋楚瑜於25日表示，親民黨希望重新回到國會，「不用多，3到4席」，有個黨團就好。宋楚瑜今（28）日出席宗教活動時，被媒體問到是要選總統還是不分區立委，他則給出，「大功德比大位子重要」的回應。

針對媒體詢問要爭取不分區3到4席，是否已經有人選了？宋楚瑜回應，已在作業當中，謝謝大家關心，希望親民黨有機會回到立法院，能夠推動兩岸非常有建設性的對話，更重要的是推動和平的倡議。宋強調，「全世界可以看到以巴、俄烏對立，兩岸希望和平，我們希望化解兩岸之間的軍事衝突，應該用溝通、誠意相互之間了解，」

至於「是要當總統還是不分區立委」？現年81歲的宋楚瑜則稱，自己本身已經為台灣做出很多很多應該有的奉獻，未來希望，「不要為自己爭任何的權位，就像這次來參加佛教的大會不僅是為國家祈福，最重要的是大功德，什麼叫大功德？就是兩岸不能有流血、生靈塗炭的情況發生、大功德比大位子重要。」

媒體還問到能否透露親民黨不分區立委的人選。宋楚瑜則表示，其實在這個時候，還沒有最後定案之前，任何人都有機會來為我們的社會、為台灣好打打拼，現在還不需要由他個人來做任何的宣布。