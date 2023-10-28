陳妍希與陳曉7年前結婚，最近有網友稱兩人彼此生日突然開始不互相發祝賀文，疑似婚變，但也有人覺得只是捕風捉影的傳聞。而陳曉最近被拍進新劇組拍戲，一改過去的黑髮造型，改染了整頭金髮，讓人一時難以認出，還有人說陳曉顏值高，換任何造型都游刃有餘，虧他可以開始轉行當男偶像。

陳曉最近開拍新戲《隱瞞之事》，為了劇中角色需要改染了整頭金髮，36歲的他看似大逆齡變回青少年，引來網友說：「天，能想到陳曉金髮會很帥，但沒想到那麼帥，這要當了偶像不就是門面嘛」、「扮啥像啥，百變小生，祝福越來越好」、「有生之年竟然還能看到陳曉金髮」、「古裝和現代裝都超帥」。

近日汪峰和章子怡閃電宣布離婚，有網友便藉此拿放大鏡看待陳曉和陳妍希的關係，稱今年5月陳妍希生日，老公沒發文祝福；7月陳曉生日，陳妍希一樣零回應，且搜索兩人微博似乎都找不到跟彼此有關的文章，稱汪峰和章子怡離婚前也被發現有一樣的共同點，認為兩人感情應該出了問題，但對此，雙方當事人都無正面回應。

而陳妍希今年5月發生日文時，寫下期許說：「願四十而不惑，從今往後不為小事煩惱，愛咋咋滴（愛怎樣就怎樣）」，似乎隔空回應批她上節目不該提老公的酸民，近日又被宣告控告酸民勝訴，該網友最後摸摸鼻子發文道歉，文中也提到陳妍希本名「尊敬的陳玫璇女士」，引來網友熱議。