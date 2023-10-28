最受矚目的2023生態博覽會今（28）日上午於大安森林公園登場，台北市長蔣萬安蒞臨盛會，台北市工務局公園處及大安森林公園之友基金會共同邀請超過60個生態相關單位組成的生態市集，並推出包括攝影展、寫生比賽、集章及打卡活動等多元有趣的活動，以輕鬆無負擔的方式向大小朋友推廣生態保育的重要性。

蔣萬安表示，生態博覽會響應2023年國際生物多樣性日，將以「倡議到行動」為主題，呼籲各界關注生物多樣性倡議，並積極參與實際行動，邀請致力推動台灣環境教育及關注環境生態的團體一同設攤，帶領民眾認識大自然的豐富及多元性，進而愛上自然、愛護生態環境。期待透過活動讓各團體組織與民眾有更多的交流互動，一起為台灣的生態保育相互支持，並且創造更多行動。

台北市公園處長藍舒凢處長指出，為朝向永續城市的目標，公園處持續與大安森林公園之友基金會推廣螢火蟲復育及環境教育推廣，近年來基金會更協助大生態池異味改善及營造落羽松步道。在大生態池畔建置木棧道並擴大水域，營造適合落羽松生長的濕地環境，增植落羽松及水柳，吸引淺水生物，創造生態多樣性。該處日夜呈現不同的氛圍，歡迎民眾來大安森林公園探訪落羽松秘境。

青年公園管理所主任王淑雅指出，生態博覽會包含許多精彩的活動，其中特別推薦本月28日至11月12日，為期16天的攝影展，將以大安森林公園內自然生態、人文、景觀為主題，展出60件優秀的作品，讓民眾親身感受森林公園的生態、人文與景觀之美，希望能喚起民眾對大自然的尊重與重視，一起為維護生態努力。

台北市公園處提醒，大安森林公園交通方便，為響應節能減碳，歡迎大家多加利用大眾運輸工具前往，透過捷運及市內公車抵達大安森林公園，一起響應綠色環保。