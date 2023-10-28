廖瓊枝歌仔戲經典裝扮。（台視提供）

台灣第一苦旦廖瓊枝。（台視提供）

2年一度的「總統文化獎」於日前完美落幕，享有「台灣第一苦旦」美譽的歌仔戲資深演員廖瓊枝獲頒「文化耕耘獎」，主辦單位文化總會特別為得獎者拍攝紀錄片，由台視新聞台團隊進行專訪及剪輯製作，透過訪談廖瓊枝本人及曾經指導過的學生，穿插歷史照片及演出畫面呈現，片中配樂由知名電影配樂創作人及流行音樂演奏家作曲人蔣榮宗，特別量身打造，透過鏡頭帶大家了解廖瓊枝的一生。

廖瓊枝自幼生活環境困苦，時常跟著阿嬤赤腳在街上賣油條、枝仔冰維生，起初為了能得到一雙繡花鞋，而央求阿嬤讓她去學戲，才開始接觸到歌仔戲，廖瓊枝表示：「歌仔戲對我來說意義很大，裡面教的都是忠孝節義，我小時候就沒有父母親可以教我，我的為人都是從戲中而來。」，廖瓊枝也提到：「人家稱我為『第一苦旦』，我自己覺得也是如此，有時候台上演的跟我經歷的環境相同，我在台上是真哭。」。

「歌仔戲國寶」廖瓊枝獲獎無數，一生致力傳承歌仔戲，除了利用獎金成立「薪傳歌仔戲團」，創辦傳習計畫招募藝生，同時也到各地教學，為歌仔戲建立完整的表演體系。

現年87歲的廖瓊枝近年飽受腸胃疾病之苦：「如果痛起來，就真的很想要退休，但是看到學生認真的學，我就覺得不能放手。」拍攝過程恰巧碰上廖瓊枝要到醫院回診，拍攝結束後廖瓊枝即使身體不適，也要到學校去指導學生，展現揹負歌仔戲傳承的使命感，令拍攝團隊相當動容。廖瓊枝紀錄片將於10月29日晚間8點30分於台視新聞台播出。