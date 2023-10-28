據說以色列將用新秘密武器「海綿炸彈」（sponge bombs）來對付哈瑪斯的地道網。

以軍正在加薩擴大地面行動，據說他們為了不讓巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）藉由四通八達的地道來去自如，發動突擊，準備動用新秘密武器「海綿炸彈」（sponge bombs）。

雖然以色列國防軍（IDF）並未針對相關消息發表評論，但據《電訊報》（The Telegraph）報導，這些裝置含有一種二元化學混合物，只有在啟動時，才會加以混合。它體積小、重量輕，可由一個人放置，甚至投擲。

而以軍一直在測試這種不含爆裂物的化學彈，用以封鎖哈瑪斯武裝分子可能出入的地道入口。這種所謂的「海綿炸彈」能迅速產生大量泡沫，接著硬化。

眾所周知，以色列在靠近加薩邊境的澤埃利姆陸軍基地（Tze’Elim army base）仿建了巴勒斯坦村莊，地下有哈瑪斯地道網，專為協助以軍為地面攻打哈瑪斯做準備，因此有「小加薩」（Little Gaza）的綽號。據說以軍在2021年的軍演中，便動用了「海綿炸彈」。

另一方面，位於加薩廣大的地道網名為「加薩地鐵」（Gaza metro），據信綿延數以百計英里，並佈滿陷阱。當以軍發動地面攻勢時，很可能會在地道中面臨一場浴血戰。

🔴 Israel will use novel “sponge bombs” as it fights through the network of Hamas tunnels under Gaza, which produce a foam explosion that expands and hardens to block off tunnels.



Read more analysis of the weapon here ⤵️ https://t.co/Ahf8sJ0giC pic.twitter.com/FsswdHVZwd — The Telegraph (@Telegraph) October 26, 2023

而當以軍在地道網中推進時，就可以利用「海綿炸彈」，來封上哈瑪斯武裝分子可能發動攻擊的進出口，以免遭伏擊。而這裝置放在塑膠容器內，裡面有金屬隔板，以分開兩種化學溶液。一旦以軍拿開隔板，它便能就地，或是在更遠的投擲地點發揮作用。