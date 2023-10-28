南投市中山公園兒童遊戲場28日啟用，南投市長張嘉哲邀大小朋友搶先玩，當主持人數完：「3、2、1，啟用！」孩子們一起衝往公園遊戲場，玩溜滑梯、攀岩、彈跳床或堆沙堡等，歡笑聲此起彼落，在一旁看顧的家長們直呼：「南投市終於有孩子放電的好去處了。」

南投市前市長、南投縣議員宋懷琳規畫在中山公園興建兒童遊戲場，斥資1600萬元打造1500平方公尺的遊戲場，去年12月23日開工，張嘉哲上任後接手，兒童遊戲場完工、驗收，並通過兒童遊具認證機構檢驗，認定本遊戲場安全無虞，28日啟用典禮，邀請宋懷琳及多名關心南投市的民代、里長共襄盛舉。

兒童遊戲場設置最新的共融式遊具，包括彈跳床、鞦韆、飛碟轉盤等。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

中山公園興建兒童遊戲場設置最新的共融式遊具，包括溜滑梯、攀岩、彈跳床、鞦韆、飛碟轉盤等，還有潔白純淨的沙坑池，沙坑旁設置水龍頭，讓孩子堆完沙堡後，可就近清洗再回家，相當方便。

中山公園兒童遊戲場去年12月開工，歷經完工、驗收並通過兒童遊具認證機構檢驗，28日啟用。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

張嘉哲表示，感謝前市長宋懷琳的精心規劃，加上同仁們的努力，終於讓遊戲場順利啟用，讓家長不用再煩惱假日要帶孩子去哪，除了能提供孩子們的放電的好去處，也提供阿公、阿嬤優質的休憩環境，未來會繼續努力，透過各項建設將南投市打造成友善、好玩又優質的宜居城市。