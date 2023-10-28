網紅馮語婷接連槓上陳沂、鳳梨（吳泓逸）及郭鬼鬼等人，犀利言論被封為「新一代女戰神」，近來將矛頭對準YouTuber小哥哥艾理，指出他邀約一名染毒女子和路人「真槍實彈」配對，讓馮語婷怒斥為了流量不擇手段。

馮語婷指出一名染毒女子行為脫序爆紅，沒想到YouTuber小哥哥艾理明知女子染毒導致精神異常，仍邀請對方上頻道，還與路人進行「真槍實彈」配對， 讓她難掩怒火砲轟：「這種行為真的非常低劣缺德」，指責小哥哥艾理利用對方滿足商業行為及流量，還拍攝腥羶色影片毒害社會，無非就是網路亂源。

馮語婷砲轟YouTuber小哥哥艾理為了流量不擇手段。（圖／馮語婷臉書）

馮語婷表示光想到該女子的小孩，未來如何在異樣目光下好好過日子，就感到心疼不已，公開呼籲所有人：「請大家不要再刺激那位網紅，因為我們不知道她到底生了什麼病，也請大家不要關注小哥哥艾理，將心比心想會想讓小孩看到影片嗎」。

對此，網友也極度不苟同小哥哥艾理的行徑，紛紛怒斥：「人性最醜陋的一面，網路最負面教材，這個社會不知不覺正在沈淪」、「他真的是我見過最噁心的網紅」、「這種行為已經觸法了吧，希望司法能介入調查」、「內容低級程度，無法想像這是受過教育的人類想出來的策劃」、「台灣有這種網紅來搞亂社會風氣真是不幸」、「明知道女生狀況，還刻意利用來帶一波流量的卑劣行為」。

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