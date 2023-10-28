史蒂芬柯瑞28日把國王主場黃金一號球館當作自己家了，因為他全場投19中14，含三分球投10中7，狂轟全場最高41分，其中第三節包辦16分，帶領勇士最後以122比114擊退地主國王，總算拿下新球季第1勝，也讓國王主控福克斯攻下39分表現變成沒用。

上半場幾乎都靠雙方兩大球星對決，柯瑞半場投9中6，含三分球投6中3，包辦18分，福克斯也不惶多讓，半場投9中6，含三分球投3中2，獨拿14分，不過勇士靠著庫明加上半場還剩1.9秒的三分球，打完上半場取得60比57領先。

第三節場上完全變成柯瑞秀，他單節投7中6，含三分球3投全進，包辦16分，完全把國王防守當作空氣，也幫勇士一度領先到19分，反觀福克斯第三節僅拿3分，沒想到末節換成福克斯爆發，隻手幫助國王追上，打到讀秒階段僅差5分。

幸好此刻柯瑞又挺身而出，最後43.4秒投進個人第7顆三分球，重新穩住勇士勝局，接著福克斯強投三分球沒進，柯瑞最後26.5秒穩穩兩罰俱中，也把自己得分突破40大關，勇士領先幅度來到10分，讓地主國王提前宣告無力反撲。