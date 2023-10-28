大陸《環球時報》28日引述日本時事通訊社報導，日本財務省27日發布9月初步貿易統計數據，結果顯示，日本對中國大陸的魚類和海產品（包括罐頭和其他製成品）出口額為5868萬日元（約合287萬元人民幣），較去年同期下降99.3％。這是受福島核汙染水排海後，中國大陸政府全面暫停進口日本水產品的影響。

作為一直是對中國大陸海產品出口主力的扇貝，9月的對中國大陸出口額為零。在9月5868萬日元的對中國大陸的魚類和海產品出口額中，有5545萬日元是觀賞用的活鯉魚出口額，而剩下的則是罐頭和其他製成品。

自8月下旬日本不顧周邊國家強烈反對排放核污染水後，中國大陸政府宣布全面暫停進口日本水產品。日本農林水產省本月6日公布的數據顯示，8月對中國大陸的水產品出口額已較去年同期減少65.7％。據日本廣播協會（NHK）網站27日報導，日本財務省貿易統計數據顯示，2022年中國大陸是日本最大的水產品出口目的地，出口額約為717億日元。