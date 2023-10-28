LUKA IS GOING OFF.



THREE STRAIGHT TRIPLES FOR 46 AND THE LEAD!



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LUKA DONCIC NO WAY. 🤯🤯🤯



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獨行俠超級巨星東契奇（Luka Doncic）再度上演神蹟！28日主場對陣籃網，東契奇不僅全場狂砍49分，還在末節連飆4顆三分彈，幫助球隊甩開籃網糾纏，獨行俠最終以125比120擊退籃網，拿下新賽季主場首勝以及開季2連勝。

前役在主場遭到騎士逆轉吞敗，籃網再度迎來另一支強權獨行俠的挑戰，但顯然他們有備而來，三節中段卡麥隆湯瑪斯（Cameron Thomas）一次爆扣得手，籃網取得全場最多的7分領先，獨行俠這邊則有東契奇單節15分力扛對手，籃網帶著1分領先進入決勝節。

末節雙方持續激戰，誰都無法拉開比數，剩下3分鐘時東契奇跳出來接管局面，先以後撤步晃過卡麥隆湯瑪斯的防守命中三分，幫助獨行俠追近到兩分差，接著在同樣右側45度角位置，東契奇再靠著隊友掩護飆進三分，手感一來便一發不可收拾，東契奇再度轟進兩顆三分球，包含剩下27秒在時間緊迫下倉皇出手的擦板致勝一擊，幫助獨行俠笑到最後。

東契奇全場轟下49分、10籃板及7助攻，而且沒有發生任何失誤，厄文（Kyrie Irving）投籃手感不佳仍有17分、7籃板和6助攻進帳。吞下開季二連敗的籃網，開幕戰有著精采演出的卡麥隆湯瑪斯攻下30分、7籃板，丁維迪（Spencer Dinwiddie）挹注23分、8助攻。