歌手婁峻碩和網紅焦凡凡愛情長跑7年，感情相當穩定，昨晚婁峻碩突公開求婚成功的喜訊，獲得外界祝福，今（28日）婁峻碩再上傳求婚幕後花絮，未婚妻焦凡凡也首度發聲了。

婁峻碩昨求婚成功後，火速上架新歌《Till 4ever》，用歌詞「把妳捧在手心是我的職責」、「兩千五百五十五天，我是真的無悔無怨」等向焦凡凡告白，超級甜蜜。稍早，婁峻碩公開求婚幕後花絮，寫下：「謝謝大家的祝福」；畫面中，他與焦凡凡遊馬爾地夫時，常趁女友不注意時秀出準備好的求婚鑽戒，最後成功套牢，而背景音樂正好是新歌《Till 4ever》，相當浪漫。

影片曝光後，圈內星友林柏昇KID、Lulu、王陽明、梓梓、阿滴、謝坤達、關韶文、琳妲、Wendy等人都留言祝福，網友們也紛紛誇讚婁峻碩「真的太會了」、「您真的在愛情的路上設立了一個難以到達的標竿」、「一直在她背後默默的拍下，這個求婚實在是好真實好浪漫，好感動。」

而女主角焦凡凡也在留言區發言：「以後要提示一下讓我保持漂亮」，並在自己的限動寫下心聲：「我根本還沒回神，昨天一到只想衝回房間睡的當下，真的是資訊量太爆太躁，接下來這幾天有新身分讓我慢慢消化一下。」