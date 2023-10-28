民進黨立委蘇巧慧新莊競選總部成立，現場湧入滿滿支持者。（蔡亞樺攝）

明年選舉腳步逼近，爭取連任的新北市第5選區（樹林、鶯歌區及新莊區9里）立委蘇巧慧，新莊競選總部在今（28）日成立，前任及現任行政院長蘇貞昌及陳建仁到場力挺，兩人向支持者喊話，人人都是護國者一起守護台灣，讓民進黨總統參選人賴清德當選，民進黨國會過半。

蘇巧慧上午在新莊西盛公園舉行「賴清德．蘇巧慧新莊聯合競選總部成立大會」，現場湧進近千名支持者，屏東縣長周春米特地北上參加，帶來屏東「金牌」溫泉米、醬油及巧克力，致贈給國會評鑑第一「金牌」的蘇巧慧，立委吳秉叡也現身祝福。

蘇貞昌抵達競總，支持者搖旗吶喊展現熱情，全場氣氛嗨翻，蘇貞昌致詞時提到，他大學畢業就來新莊住在二姊家，也是在新莊考上律師，當年台北縣長投票的投票櫃就在豐年街，新莊鄉親不只是他的支持者，更是台灣護國者。

蘇貞昌說，蘇巧慧擔任立委8年，是第一個立委在新莊西盛地區設立服務處，認真爭取建設，地方看得見，包括總工程經費500多億元捷運萬大中和線，還有新莊醫院在賴清德擔任行政院長內核定，經費31億元，他接棒當行政院長加碼10億，增加400床位，再過10天就要動工一切都在進行。

蘇貞昌還說，2019年他當行政院長批第一份公文就是衛星上太空，衛星上太空、潛水艇下水，但國民黨立委卻擋預算，如果讓國民黨回來就無法做，還有台灣子弟在亞運拿金牌，是過去因為欠栽培，蔡政府推黃金計畫栽培台灣子弟，所以民進黨國會過半把顧好預算，繼續做守護台灣。

壓軸助講的陳建仁，細數蘇巧慧在地方爭取建設的政績，讓新莊越來越好，陳建仁提到，過去3年疫情台灣人做得很好，全世界都看到台灣，世界城市封城時，台灣照常上班上課，防疫做得好也帶動經濟發展。台灣被稱做亞洲自由民主的燈塔，都是全民的功勞，台灣2300萬人都是無名英雄。

陳建仁說，行政院長有功勞也要有立法院支持預算與法案，才能成功，大讚蘇貞昌在行政院長任內推動班班有冷氣、不孕症治療補助等政策，而好的政策要有接棒者，他向台下支持者喊話支持副總統賴清德當選總統、民進黨國會過半，讓有經驗的人做總統，大家都是台灣隊，一起讓台灣愈來愈好。