高雄市議員黃捷受訪說，她昨天才接到通知，得知黨中央要她代替因外遇風波退選的立委趙天麟參選，坦言「說實在蠻緊張的」。（何博文競選辦公室提供）

民進黨籍立委趙天麟因外遇大陸籍女子風波退選，高雄市議員黃捷臨危授命、代趙參選高雄市第六選區立委。她今（28）日上午在替新北市第一選區立委參選人何博文站台時透露昨天助選時才接到電話通知，「說實在蠻緊張的」，但會全力以赴、勇敢承擔。

何博文今天上午在選區進行車掃，邀請黃捷一同站台力挺，他說，黃捷一直以來就是知性感性兼具智慧，在高雄議會表現也專業，希望藉由黃捷認真專業年輕形象來北部共同努力，還邀黃捷重現經典「白眼」，希望以前高雄市長韓國瑜的例子給新北市長侯友宜警惕。

黃捷說，她昨天下午在新店助選，助選到一半手機就響個不停，原來是民進黨祕書長許立明打來告知她這個消息，「說實在蠻緊張的」，她尊重黨中央、提名小組、中執會決議，「如果中執會確定通過這樣的徵召令，我一定是全力以赴、勇敢承擔。

對於有聲音質疑她是「空降」，黃捷說，因為時間緊迫，「怎麼用最快速度整合在地聲音，大家團結向前非常重要，所以我也會把握時間請益夥伴，把高雄第六選區一起贏下來」。黃捷還說，趙天麟第一時間也打給我鼓勵，說他全力支持、肯定這個決定，「讓我很感動」，她也希望延續趙天麟努力的成果、延續他的服務。

至於媒體問到是否有派系妥協的問題，黃捷強調她「沒有派系，解讀完全錯誤」，何博文則說，現階段最重要的就是守住高雄立委第六選區，還有新北立委第一選區，其他沒有多想。