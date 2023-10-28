「雲林縣第3屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」28日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，吸引台灣、澳洲、印度、香港、越南等近200人次國內外好手（見圖）參賽，創全台風箏衝浪賽事競賽人次最多紀錄。（張朝欣攝）

「雲林縣第3屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」28日起連續2天在四湖鄉三條崙海水浴場開「衝」，28日首登場為風箏衝浪競賽，29日接續雲林首屆風翼水翼競速賽，2場賽事吸引台灣、澳洲、印度、香港、越南等近200人次國內外好手報名參賽，創全台風箏衝浪賽事競賽人次最多紀錄。

風箏衝浪公開賽由雲林縣長張麗善、四湖鄉長吳勁葦、縣議員蘇國瓏、海洋委員會海洋資源處副處長郭進興等人共同主持，張麗善感謝海洋委員會連續2年補助經費協助縣府推廣海洋事務，中央與地方協力發展海洋遊憩、建立三條崙水域活動品牌、里海創生產業永續，以及推動民眾親近與尊敬海洋的意識。

此次風箏衝浪競賽分為「繞標競速」及「跳高表演」2項目，賽制採用KTA2010年公告規則，外籍選手來自澳洲、印度、香港、越南等國家，台灣選手有今年全運會風箏浪板水翼型競賽前3名莊九為、曾宗廉、莊子言，以及風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人侯佳玲，可謂高手雲集。

不少好手大讚三條崙海水浴場的平水環境，是風箏衝浪初學者的首選練習處，另外，進入冬季後，東北季風風力可高達40幾節，是風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域。園區設有海堤景觀平台、戶外沖洗設備、室內熱水盥洗設施等，相當完善，讓大家盡情大展身手。

縣計畫處處長李明岳指出，今年邁入第3年辦理風箏衝浪公開賽，首次加入「風翼水翼競速賽」，28、29日於觀景平台各安排2場次風箏與風翼賽事解說，由專業達人帶領民眾認識風箏、風翼運動，讓大小朋友欣賞極限賽事之餘，還能深入了解其中規則。