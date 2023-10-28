鴻海集團創辦人郭台銘為了拚獨立參選總統在台廣設連署站，桃園地檢署昨天（27日）指揮兵分多人偵辦2起妨害選舉案件。其中黃姓、李姓民眾等人涉嫌偽造連署書，另名曾參選過桃園市議員的趙姓男子等人則涉嫌以1張200元找人連署，檢方對3人聲押。

桃園地檢署27日動員多名檢察官，偵辦妨害選舉案件2件。檢察官陳映妏台北市警察局刑事警察大隊，偵辦偽造連署書案件，拘提、通知6人到案。

檢察官認為認為黃姓、李姓民眾涉犯《刑法》第216條、第210條行使偽造私文書及《個人資料保護法》第41條違法蒐集、利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日凌晨向法院聲請羈押。另外楊姓民眾20萬、葉姓5萬、蔡姓3萬元具保。

檢察官張盈俊則指揮調查局桃園市調查處及桃園市警察局中壢分局，偵辦對連署人賄選案件，搜索2處，並通知被告及證人共12人到案，經檢察官訊問後認其中被告2人涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》第87條第1項第2款對連署人行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日上午10時，向法院聲請羈押被告趙姓男子，另諭命林姓男子具保10萬元，其餘被告2人及證人8人均飭回。

據了解，趙姓男子曾投入本屆桃園市議員選舉，他起先參加國民黨初選，但並未獲得提名，後來以無黨籍身分參選，沒有當選。

桃檢表示，秉持一貫「無底限、無上限、無時限」之查賄基本原則，強力偵辦妨害選舉犯罪行為。呼籲民眾見聞妨害選舉情事，請踴躍撥打本署行動檢舉專線0937-728793，或撥免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4），檢舉妨害選舉，本署對於檢舉人身分嚴格保密，因而查獲賄選者有1500萬元獎金外，檢舉境外勢力介選及選舉賭博案件也有最高2000萬元及500萬元獎金，一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拚。