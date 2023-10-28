觀賞《新核能時代》首映，馬英九嘆：政府帶頭反核如何與世界打交道？

好萊塢知名導演奧立佛史東拍攝的紀錄片《Nuclear Now新核能時代》，即將於11月24日在全國上映，中華核能學會與諸多知名挺核環保團體於27日晚間在台北包場，邀請到前總統馬英九一同搶先觀賞。馬英九在電影播放結束後發表觀後感，認為很多人對核能依舊抱持著誤會的看法，一想到核能電廠，便有感隨時會爆炸，因此鼓勵民眾觀看這部電影了解知識，有助於正確認識核能。

中華核能學會攜手台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟、潔淨能源推廣聯盟和核能流言終結者等諸多挺核團體，於27日晚間包場信義威秀影城，受邀到場的馬英九於整場活動並未受訪，僅在看完電影後，簡短發表觀影心得。

馬英九表示，透過電影可以發現，國際反核聲浪日趨降低，世界各國都在努力利用核能促進社會發展，反觀台灣卻是政府帶頭反核，「跟未來的世界怎麼打交道？」

馬英九提到，雖然他已不當總統，還是持續關心能源議題，也希望國人都能到電影院觀看這部紀錄片，了解當前世界能源發展趨勢。

清華大學核工所特聘教授李敏指出，「以核養綠」公投獲得近600萬選民的支持，「讓我們有了底氣」，轉而才有的核四公投，雖因政黨力量介入而功敗垂成，但同時有了來自各界的捐助，才能將公投結果編成專書，「為這段過程留下一個紀錄」，以及有能力包場電影院，讓支持核能的民眾一起欣賞這部紀錄片。

中華核能學會攜手台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟、潔淨能源推廣聯盟和核能流言終結者等諸多挺核團體，於27日晚間包場信義威秀影城，率先播放紀錄片《Nuclear Now新核能時代》，團隊代表於電影播放前發表簡短介紹。(李侑珊攝)

李敏特別提到《Nuclear Now新核能時代》的上映經過，去年他在網路看到這部影片的資訊，希望台灣也能放映，無奈當時找不到發行公司，沒想到在1個多月前，佳映娛樂公司與他聯繫，表達願意放映，也讓挺核團體與民眾能以包場的方式先欣賞電影，讓他非常感動，「我想佳映抱持的是做社會責任的想法。」

李敏也說，清華大學身為核工教育與人才發源地，《Nuclear Now新核能時代》在台灣首映已在清大舉辦過，他與清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸都認為影片拍的非常流暢，所傳達的技術訊息都正確，希望大家能多推薦這部電影，讓國人了解核能。