同志遊行今年遊行主題訂為「與多元同行 （Stand with Diversity）」。（林良齊攝）

第21屆同志遊行今天登場、估計15.3萬人一起上街頭！同志遊行今年遊行主題訂為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，主辦的台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨說，雖然同婚已在2019年通過，但同志議題不只同姓婚姻，還有許多未盡事項如愛滋感染者、移工、原住民外，人工生殖法的限制也未開放，希望未來執政黨可以支持，才不會讓權益倒退。

第21屆台灣同志遊行28日舉行，本屆遊行主題「與多元同行 （Stand with Diversity）」 ，參與遊行隊伍的民眾都精心打扮。（鄧博仁攝）

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，去年同志遊行邁入二十周年之際，提出「性別無限」，期待任何身分的人都能夠自在生活及不受框架限制的多元社會什麼？但什麼是多元呢？今年才會決定主題為與多元同行。他解釋，真正的多元為尊重彼此差異、相互扶持，集結眾人力量，一向向社會爭取，也是同志遊行不斷強調跨越二元、看見多元的理由。

第21屆臺灣同志遊行28日舉行，本屆遊行主題「與多元同行 （Stand with Diversity）」 ，參與遊行隊伍的民眾都精心打扮。（郭吉銓攝）

「預估今年會有15.3萬人參加」，台灣彩虹公民行動協會發言人戴佑勳說，並安排六色大隊繞行台北市的東區主要幹道，並安排藝演出。今年也安排逾120廠商、24個NGO團體響應彩虹市集，也是至今規模最大的一次，團體報名更有超過200個參加，也包括美國、英國、法國、澳洲以及歐洲在台各辦事處等。

明年適逢總統大選，今年也有不少立委、政黨參與遊行，小鯨說，台灣2019年通過同婚專法為同志運動的里程碑，且我國性別平等教育法也推動10多年，盼未來的執政黨能夠守護成果；但他也提及，同志議題不只同姓婚姻，還有許多未盡事項如愛滋感染者、移工、原住民外，人工生殖法的限制也未開放，希望未來執政黨可以支持，才不會讓權益倒退。