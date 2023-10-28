澎湃新聞28日，中美直飛航班增班再迎新突破。當地時間27日美國交通部發布新通知，稱自11月9日起，允許中方航司每周營運共計35班（1個往返計算為1班，下同）中美定期直航客運航班。其中，涉及的中國航司有國航、首都航、東航、南航、海航、川航以及廈航。若美方航司對等增加航班，則中美航班每周有望增至70班。國航更將在11月1日復航北京-舊金山的直飛航班，頗有為APEC舊金山峰會之拜習會加溫意味。

據《中國民航報》10月28日報導，從中國民航局瞭解到，2023／2024冬春航季，中美直飛定期客運航班有望從目前的每周48班增至70班，這將為兩國人員和經貿往來提供更多便利。

今年以來，中美航班已多次增班。當地時間8月11日，美國交通部發布通知，自2023年9月1日起，中國航司每周可營運18班中美往返定期客運航班，並於今年10月29日起，增至每周24班。今年5月3日，美國交通部時隔三年首次宣布新增中美直飛航班，中國航司每周可營運12班，上一次中國航司增加中美航班已經是2020年8月。

2023年10月29日至2024年3月30日，全國民航將開始執行2023／24年冬春航季航班計畫。

澎湃新聞報導，據悉大陸國航方面表示，將於11月1日復航北京-舊金山的直飛航班，每周三、六兩個往返航班。東航方面表示，冬春航季換季首日將恢復執行上海浦東-舊金山航線，每周五、周日執行。南航方面表示，冬春航季集團將陸續恢復廣州—武漢—舊金山航線。

其中，東航方面，目前東航執飛的中美航線有上海至紐約、上海至洛杉磯2條。上海-紐約每周2班次（逢周一、周二執行），上海-洛杉磯每周3班次（逢周三、周五、周日執行）。隨著冬春航季換季後上海浦東-舊金山航線的恢復，東航經營的中美航線將達到3條，每周執行始發航班7班次。

澎湃新聞報導，當前執飛中美往返航班的大陸國內承運人主要是國航、東航、南航和廈航，大陸城市中，從上海起飛的中美航班數量最多，其他起飛城市還包括北京、廣州、深圳以及廈門。洛杉磯是直飛中國大陸最多的美國城市，其他美國城市目的地還包括紐約、達拉斯、舊金山、底特律以及西雅圖。

澎湃新聞報導，中美航線會否迎來新的承運人和目的地一直備受市場關注。民航業內人士李瀚明稱，「冬季適逢中美兩國多個假日，在美華人華僑和留學生等回國需求，以及中國遊客赴美需求都相對較高。隨著中美兩國簽證能力逐漸恢復，兩國人員往來需求也不斷得到釋放。此次加班算是因應市場需求適時調整，在確保航司合理利潤的前提下盡力滿足旅客需求。同時，中國民航局的新政策鼓勵發展國際樞紐，現階段對北上廣深及廈門以外航點，以及既有承運人以外的中方承運人而言，可能很難取得赴美航權。」

根據第三方出行數據APP「航班管家」數據顯示，2019年期間，中美往返航班曾達到每周超過300班。當時中美直飛航班在淡季期間，往返兩三千元（人民幣，下同）就能買到。而過去三年受疫情影響，中美航班大範圍削減，美國單程回國機票含稅價超萬元，高峰時期更是一票難搶。此後，中美航班一直處於逐步增班的階段。今年來，多項政策發布和表態，為中美航班的進一步增班釋放了積極信號，中美航班票價或將迎來進一步回落。

根據第三方出行平台顯示，以上海-洛杉磯為例，11月的單程機票轉機價格在含稅三四千元左右，直飛仍超過7000元。

去哪兒大數據研究院分析認為：從現在的航班量看，增班後仍距2019年航班量還有較大差距，但短期內做出第二次增班調整，說明現在雙方之間還是有繼續增開航班的傾向性。繼續增班，能讓旅客更多乘坐直達航班，對兩國之間的客流往來很有意義。

除了中美航線陸續增班外，今年以來其他國際客運航班也在持續恢復。據大陸民航局方面在10月27日的發布會上介紹，新航季共有116家航空公司的每周1萬3004班客運航班計畫申請獲得批復，涉及65個境外國家，航班計畫量約為2019年冬春航季的七成。

大陸民航局方面介紹，自8月下旬以來已穩定在疫情前的50％以上，中秋十一假期期間單周航班量增至疫情前的56％。10月16日至10月22日中外航空公司共執行國際客運定期航班3875班（每個往返計為1班），恢復至疫情前的51％，共通航61個國家。其中英國、義大利、阿聯等22個國家的航班量已經接近或超過疫情前水準，此外較疫情前新增通航科威特和塞爾維亞2個國家。