「為癌而跑」公益路跑自2017年開辦，今（28）日上午在新北市碧潭東岸廣場邁入第七年，由新北市衛生局偕同台灣腸癌病友協會辦理。

衛生局長陳潤秋說，台灣大腸癌發生數自2006年起就高居癌症發生人數第一名，同時也是癌症十大死因第3名，且近9成大腸癌發生在50歲以上民眾，而新北市民截至9月底，大腸癌篩檢人數約22萬人，為全國第一，其中篩檢陽性者約1萬人、確診癌症324人，呼籲市民藉由篩檢早期發現異常，並積極接受陽性確診檢查，才能將癌症對個人及家庭影響降至最低。

衛生局說，新北今年也針對「大腸癌篩檢陽性」市民廣發陽性追蹤簡訊，並提供篩檢異常弱勢市民無痛大腸鏡費用每案上限5000元，呼籲符合資格者可多加利用。四癌篩檢相關訊息請上衛生局網站http://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=917查詢。