林心如和霍建華結婚7年，育有一女小海豚，最近有網友到日本沖繩海灘偶遇林心如一家三口，可見林心如和女兒穿著泳裝在沙灘上玩沙，霍建華反戴鴨舌帽，穿一身黑在後面望著林心如母女，三人難得同框，被網友讚畫面太有愛，但也有人說這不是近期的照片。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友上傳霍建華、林心如和女兒及親友到沖繩旅行的照片，可見大家有志一同都穿黑色系的泳裝，林心如的兩件式泳裝中間黑色，雙手和短褲部分則有滿滿花紋，6歲的小海豚則選穿紫色拼接湖水綠的泳裝，看起來相當搶眼。

林心如最近重返大陸綜藝節目，擔任《我們的美好生活》的常駐來賓，和楊紫、謝娜等人體驗田園單純生活，林心如透露自己出外工作錄影時不敢一個人睡，謝娜回應：「你每天晚上都是兩個人睡的嗎？」林心如則解釋因為太久沒有離開家出來工作，因此沒有安全感，才會想跟謝娜、楊紫一起睡，也洩露在家的睡眠習慣。

林心如近期再度推出新作品，擔任戲劇《有生之年》的製作人，有傳言指她想逐漸淡出螢光幕前，對此她受訪澄清目前沒這打算，只是在等適合的好劇本，她也坦言放不下戲癮，仍非常喜歡當演員，當過製作人的她更清楚當演員的簡單快樂，認為可以專心琢磨演技也是幸福的事情。