苗栗縣政府28日舉辦文昌祠士子開中門，30名優秀士子齊聚文昌祠，由長官替其披掛紅綵。（謝明俊攝）

苗栗縣是客家大縣，過去都標榜晴耕雨讀的傳統儒家精神，苗栗縣政府為獎掖文風，每年都會在百年歷史的苗栗市文昌祠舉辦「士子開中門」活動，藉由文昌祠開中門迎接表揚優秀士子，今年30名優秀士子中，後龍鎮海寶國小校長楊曼華歷經7年努力，月前獲得教育學博士殊榮，頭份曾采琪、曾巧寧姊妹，雙雙通過高考，目前在桃園市地政機關服務，都是苗栗學子的榜樣。

苗栗市文昌祠創建141年，歷來都有士子開中門活動來獎掖文風，自2007年自起由苗栗縣政府接手舉辦，是全台唯一由官方舉辦的開中門祭聖典禮。遴選設籍苗栗縣的博士或高考及格的士子，至今年已經超過500名士子，網羅醫藥生技、資訊、法律、土木工程、教育、哲學、金融……各界專業人才，向全國傳達苗栗縣教育力及表揚優秀人才。

苗栗縣政府28日舉辦文昌祠士子開中門，30名優秀士子依序過文昌祠中門，苗栗縣長鍾東錦等列等迎接恭賀，率先過中門的鄭雅勻是國立成功大學環境及職業衛生學博士。（謝明俊攝）

士子開中門活動首先由長官為士子披掛紅綵，象徵祝福之意，接著30位士子依序進入文昌祠中門，依古禮進行祭拜，三獻古禮。現場並張貼榜單，象徵「金榜題名」，以及安排過狀元門、拿狀元餅、拔智慧筆的互動體驗，皆為古代狀元才享有的殊榮，彰顯眾士子學業有成，祈求未來服務鄉梓事事順心。

苗栗縣政府28日舉辦文昌祠士子開中門，後龍鎮海寶國小楊曼華（右）歷經7年努力，月前取得台中市教育大學的教育學博士。（謝明俊攝）

在今年的優秀士子中，後龍鎮海寶國小校長楊曼華，前後用了7年時間往返苗栗及台中市之間，於今年7月取得台中市教育大學的教育學博士，難能可貴的是，在這段期間，海寶國小正值新建校舍工程，楊曼華不僅要兼顧校務、校舍工程，還要努力拚讀，終於完成博士學位。

來自頭份市的曾采琪（左）、曾巧寧姊妹，雙雙通過高考。（謝明俊攝）

另外鄭雅勻博士是國立成功大學環境及職業衛生學博士，目前在高雄市國立中山大學學士後醫學系擔任助理教授。來自頭份市的曾采琪、曾巧寧姊妹，高中畢業就先取得不動產經紀執照，再通過普考，3年期滿後再戰高考，今年姊妹一起報名通過高考，目前分別任職桃園市大溪區及中壢區地政事務所。

苗栗縣長鍾東錦28日上午親自到場恭賀登榜的優秀士子，並偕同立委徐志榮、民政處長巫恆昭、教育處長葉芯慧等，列隊歡迎30名優秀士子過文昌祠中門，鍾東錦特別感謝縣內士子投入教育，為國家培養更多人才。