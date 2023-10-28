上班族工作繁忙、頗耗腦力，若午睡20~30分鐘有助腦力的恢復。家醫科醫師李思賢表示，午覺前喝杯咖啡最能提升下午工作效率，因為咖啡因進入體需20~45分鐘才能發揮提神作用；上班族短暫午睡後，睡醒後因咖啡因在腦中發揮作用後，思路可更清晰。

李思賢在其臉書粉專表示，睡眠分成「淺眠的N1和N2」和「深眠的N3」這三個階段，民眾在午睡時，盡量不要進入到N3的階段，也就是維持在N1和N2的淺眠階段，讓午睡不要超過20分鐘就可避免進入N3，睡醒時才不會頭腦昏沉。

他並表示，若想補眠或增加工作效率，睡眠時間最好要能夠涵蓋一整個睡眠週期、亦即90分鐘，但大部分上班族無法有這麼長的午休時間。不過，即使有少量的補眠也能改善記憶力，並緩解一整個上午大腦的疲勞感。

此外，李思賢表示，民眾若常想要午睡，可以注意自己中午吃了哪些食物，不只是高GI（升糖指數）食物，速食油炸物也會傷害人的粒腺體、亦即人的能量工廠，使人想睡覺。

他表示，在午睡前喝咖啡，乍聽下很矛盾，然而，因為咖啡因需要20~45分鐘才能發揮提神醒腦的作用，剛好可在人睡醒時讓腦袋更清楚，另外，戴眼罩和耳塞也有助提高午睡效果。