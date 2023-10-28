金門縣消防局救災救護指揮中心119專線近期接獲以同一手機門號撥打65通電話，但卻均為「無聲（逕行掛斷）電話」，值勤人員無法判斷是否為惡作劇或真有民眾遭受危險不敢大意，緊急透過電信業者追查，並會同轄區里長才找到撥打者原來是位70多歲的黃姓阿嬤，因使用的「古董手機」不熟悉操作才會誤觸，眼見大陣仗人員「殺」到家中阿嬤也嚇了一跳，連忙向消防人員道歉，消防局也建議她更換手機才結束一場虛驚。

消防局指出，災害搶救及緊急救護分秒必爭，但常有民眾亂打119專線，佔用緊急電話線路。經該局統計，今年1~9月救災救護指揮中心總受話通數合計8466通，其中受理火災、救護、災害搶救及其它等有效通數共2638通，其餘均為無效通話數，當中又以無聲或已掛斷佔1524通為最多。消防局呼籲，無故撥打119，除會影響真正有需要援助的民眾外，荷包還有大失血的可能。

消防局說明，依據今年6月21日修正公布的《消防法》規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者提高罰則，可處1萬元以上到5萬元以下，情節嚴重者 甚至有觸犯刑罰之虞。

消防局強調，119報案電話是提供給緊急需要的民眾一個救命熱線管道，但畢竟消防資源是大眾的，不能讓少數人藉故騷擾、亂報，不但佔用電話缐路，亦可能使需要協助的民眾無法有效及時地獲得協助，特別提醒切勿以身試法，將寶貴的救災、救護救援資源留給需要即時幫助的人。