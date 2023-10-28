民進黨總統參選人賴清德28日回到台南為林俊憲助選，受到鄉親熱情簇擁。(曹婷婷攝)

民進黨總統參選人賴清德28日回到台南為子弟兵、立委林俊憲站台，他提到近期國民黨猛攻台南是黑金城市， 就是因為台南鄉親不可能支持一中的政黨，得不到台南人支持就抹黑，喊話鄉親，「我們不要中他們的計」，他反問新北難道沒開槍嗎？我們也沒因此就說新北是黑金城市，大家也由此可知這次選舉很激烈。

賴清德除肯定林俊憲在國會表現優異，強調台南6席立委都要全壘打，跟他一起守護台灣，隨後也提到，目前總統選舉會是3組、4組還是2組競爭，沒人知道，但中國已經出手了，更讓人遺憾的是，國民黨已開始對「民主聖地」台南抹黑。

他說，正因台南是民主聖地，台南鄉親不可能支持一中的政黨，得不到台南人支持就抹黑，說台南是黑金城市，國民黨所提黑金證據就是88槍擊案，「大家想看看，開88的人抓到了沒？幕後策畫者抓到了沒？」背後策畫的王文宗國民黨中央委員，是朱立倫競選總統的學甲後援會會長、謝龍介選市長的學甲後援會幹部，竟然說王文宗跟我很好「是眼睛睜不開嗎？黑白講！」

賴清德說，全台南市都知道王文宗好朋友是李全教跟謝龍介，國民黨敢做不敢當，還把責任推給民進黨，抹黑台南，他強調，台南不是黑金城市，是民主聖地、是文化首都，是快樂幸福的城市。

賴清德喊話鄉親，「我們不要中他們的計」，電視廣告怎麼說都是白賊，新北市難道沒開槍嗎？我們也沒因為這樣，就說新北是黑金城市，要就事論事，何況凶手都抓到了，竟然還要抹黑台南，大家就知道這次選舉很激烈，但大家只要團結相信台南、信賴台灣，勇敢團結向前走，就一定能贏得這場選舉。

賴清德也說，他當選總統除了站在第一線守護台灣主權、促進和平繁榮之外，也會即刻打擊黑金、槍、毒、詐騙。他還主動提起，李全教競選議長賄選，他為推動黑金改革，進行政治對抗，感謝鄉親當他後盾，度過難關，也請父老兄弟再一次當他的後盾，「我當選總統，一定即刻打擊黑金、槍、毒、詐騙，維持好治安讓大家過好日子。」

賴清德今天中午為林俊憲輔選並陪同大進場，受到鄉親熱情簇擁、握手，他接著贈送林俊憲一個盾牌，期許林俊憲成為新台南隊長。賴清德致詞不斷有鄉親高喊賴總統、為他打氣，他忍不住說，因要趕去新營得馬上離開，否則很想下台跟大家一一握手、擁抱。