于美人因參選2024立委，選舉進入倒數階段，她將暫別主持13年的三立歌唱比賽節目《超級紅人榜》錄影，今（28）日是她告假2個月前最後一次錄影，她表示自己從未離開過這個節目，未來如果順利選上，仍會回來繼續主持，「因為我不在公廣集團。」另一個主持節目《我就問 你正常嗎？》則剛好錄到一個階段，節目確定結束。

于美人透露她是賣了房子後才來參選，選舉資金的確有一些開銷，但花費都盡可能在預算內，大概花費已經破千萬，「畢竟是獨立參選人，沒有政黨奧援，沒有無盡的資源可用，不夠的部分就用創意來補足，目前還在預算裡面，已經到邊緣。」而家中經濟最大一筆開銷就是兒子在國外念書，也已經畢業，兒子目前在申請國外飯店的工作，現階段就是陪著她勤跑基層，做幕僚工作。

參選至今于美人受到不少攻擊，她表示自己是經過深思熟慮才加入選戰，面對烏煙瘴氣的事情她靠信念支撐，「必須有遠方信念，才不會被眼前紛紛擾擾阻撓，我的強大不是故作堅強，是我有信念在。」選戰進入倒數，她驚訝時間過太快，還有許多基層里長故事還沒紀錄。

參選家人同意？于美人堅定說：「家人不贊成我就不做嗎？這是我要做的，我需要你們給我什麼幫忙，說清楚他們就會給我幫忙，因為我們是家人，這是為了公共利益的事情。」現在選戰進入倒數，于美人更忙碌一天只睡5個小時，家人會抗議相處時間少？她笑回：「我是因為相處少，爭執反而比較少。」