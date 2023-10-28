藍白合進入政黨協商模式，但時間要延期到下周，國民黨總統參選人侯友宜今(28日)表示，最期盼是大家拿出誠心誠意、快速面對合作議題，盡快有結果，也期盼民眾黨總統參選人柯文哲並肩面對藍白合作。而柯今走訪台南的光電跟漁點產業時，被問及相關議題回應，「我都還沒看到他們的報告」。

侯友宜今出席「2023北臺灣媽祖文化節」遶境祈福活動時表示，政黨協商是開放友善，希望越快越好，最期盼是大家拿出誠心誠意、快速面對合作議題，盡快有結果，他的態度一項對人友善、誠懇，更重要是非常重承諾，既然要合作每人都要拿出誠意，希望事情有美好結果，也期盼柯主席跟我們並肩面對藍白合作。

而柯文哲今走訪台南的光電跟漁點產業，並舉辦座談。根據《TVBS》報導，記者詢問「藍白合政黨協商有進度了嗎?還是卡在國民黨那邊嗎?」柯回應，「等一下我還沒，我都還沒看到他們的報告」。